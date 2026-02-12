Hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải rời sân bằng cáng trong trận đấu của CAHN với Ninh Bình tối 1/2. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau trận đấu, cầu thủ gốc Thái Bình đi lại hoàn toàn bình thường, không phải băng bó. Anh bế con đi tìm vợ xuống sân cùng chung vui với toàn đội sau chiến thắng.