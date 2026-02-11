Highlights West Ham 1-1 Manchester United
Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.
MU không thua vì thiếu nỗ lực, mà vì hàng công kém sắc bén và nhịp độ tấn công bị bẻ gãy ở những thời điểm quyết định.
Thủ thành Vanja Milinkovic-Savic của Napoli gây sốt khi thực hiện quả sút phạt đền như trái phá trong trận thua trước Como trên chấm luân lưu ở bán kết Coppa Italia hôm 11/2.
Chelsea gây thất vọng khi dẫn trước 2 bàn nhưng để Leeds United cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.
Tottenham tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược khi để thua 1-2 trước Newcastle ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.
Dưới tay Carrick, Dalot không còn là hậu vệ biên đơn thuần mà trở thành mắt xích chiến thuật giúp MU thoát pressing và mở chiều sâu tấn công.
Rạng sáng 10/2, N’Golo Kante tạo nên khoảnh khắc đáng yêu trong ngày ra mắt Fenerbahce khi sự ngại ngùng rất đặc trưng của anh khiến người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ thích thú.
Tại vòng 21 giải Hạng nhất Saudi Arabia, thủ môn của Al Tai, Abdulrahman Dagriri có pha lập công ngoạn mục mang về trận hòa 2-2 cho đội nhà trước Al Raed ở những giây cuối cùng của trận đấu.
Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.
Đêm 7/2, Aston Villa gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Bournemouth thuộc vòng 25 Premier League.
Rạng sáng 8/2, Newcastle United thua ngược 2-3 trước Brentford thuộc vòng 25 Premier League.