Highlights Newcastle 2-3 Brentford
Rạng sáng 8/2, Newcastle United thua ngược 2-3 trước Brentford thuộc vòng 25 Premier League.
Tại vòng 21 giải Hạng nhất Saudi Arabia, thủ môn của Al Tai, Abdulrahman Dagriri có pha lập công ngoạn mục mang về trận hòa 2-2 cho đội nhà trước Al Raed ở những giây cuối cùng của trận đấu.
Rạng sáng 8/2, Newcastle United thua ngược 2-3 trước Brentford thuộc vòng 25 Premier League.
Đêm 7/2, Aston Villa gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Bournemouth thuộc vòng 25 Premier League.
Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.
Sáng 8/2, Lionel Messi tỏa sáng với 1 bàn thắng trong trận hòa 2-2 giữa Barcelona SC và Inter Miami trong khuôn khổ giao hữu cấp CLB.
Đêm 7/2, Cole Palmer lập hat-trick giúp Chelsea thắng Wolves 3-1 thuộc vòng 25 Premier League
Đêm 7/2, Arsenal dễ dàng đả bại Sunderland với tỷ số 3-0 thuộc vòng 25 Premier League.
Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.
Rạng sáng 7/2, Leeds United vượt qua Nottingham Forest với tỷ số 3-1 ở trận đấu sớm thuộc vòng 25 Premier League.
Rạng sáng 7/2, CĐV Al Nassr đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad thuộc vòng 21 Saudi Pro League 2025/26.
Hôm 3/2, Marco Asensio ghi bàn đẹp mắt giúp Fenerbahce hạ Kocaelispor với tỷ số 2-0 thuộc vòng 20 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.