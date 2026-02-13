14 giờ trước
Trong 15 năm gần đây, Manchester City là cái tên có số lần vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất. Ngoài những lần về nhất áp đảo, nửa xanh thành Manchester cũng không ít lần phải vào vai ''kẻ rượt đuổi''.
10:44 11/2/2026
MU không thua vì thiếu nỗ lực, mà vì hàng công kém sắc bén và nhịp độ tấn công bị bẻ gãy ở những thời điểm quyết định.
13:25 11/2/2026
Kể từ năm 2022, Chelsea đã chi hơn 1,5 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng thay vì đem lại các danh hiệu, Chelsea lại mang đến cho người hâm mộ một bộ mặt thiếu ổn định trong suốt thời gian qua.
06:06 12/2/2026
Rạng sáng 12/2, Man City dễ dàng đè bẹp Fulham 3-0 thuộc vòng 26 Premier League.
06:10 12/2/2026
Rạng sáng 12/2, Virgil van Dijk ghi bàn duy nhất giúp Liverpool vượt qua Sunderland với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.
06:12 12/2/2026
Rạng sáng 12/2, Aston Villa vượt qua Brighton với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.
06:36 12/2/2026
Rạng sáng 12/2, Burnley, CLB đứng trong nhóm "cầm đèn đỏ" đánh bại chủ nhà Crystal Palace 3-2 dù bị dẫn trước 2-0.
07:19 11/2/2026
Thủ thành Vanja Milinkovic-Savic của Napoli gây sốt khi thực hiện quả sút phạt đền như trái phá trong trận thua trước Como trên chấm luân lưu ở bán kết Coppa Italia hôm 11/2.
06:30 11/2/2026
Tottenham tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược khi để thua 1-2 trước Newcastle ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.
06:26 11/2/2026
Chelsea gây thất vọng khi dẫn trước 2 bàn nhưng để Leeds United cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.