Màn lội ngược dòng không tưởng tại Premier League
Rạng sáng 12/2, Burnley, CLB đứng trong nhóm "cầm đèn đỏ" đánh bại chủ nhà Crystal Palace 3-2 dù bị dẫn trước 2-0.
Trong 15 năm gần đây, Manchester City là cái tên có số lần vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất. Ngoài những lần về nhất áp đảo, nửa xanh thành Manchester cũng không ít lần phải vào vai ''kẻ rượt đuổi''.
Rạng sáng 12/2, Burnley, CLB đứng trong nhóm "cầm đèn đỏ" đánh bại chủ nhà Crystal Palace 3-2 dù bị dẫn trước 2-0.
Rạng sáng 12/2, Virgil van Dijk ghi bàn duy nhất giúp Liverpool vượt qua Sunderland với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.
Rạng sáng 12/2, Aston Villa vượt qua Brighton với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.
Rạng sáng 12/2, Man City dễ dàng đè bẹp Fulham 3-0 thuộc vòng 26 Premier League.
Rạng sáng 10/2, N’Golo Kante tạo nên khoảnh khắc đáng yêu trong ngày ra mắt Fenerbahce khi sự ngại ngùng rất đặc trưng của anh khiến người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ thích thú.
Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.
Chelsea gây thất vọng khi dẫn trước 2 bàn nhưng để Leeds United cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.
Tottenham tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược khi để thua 1-2 trước Newcastle ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.
Thủ thành Vanja Milinkovic-Savic của Napoli gây sốt khi thực hiện quả sút phạt đền như trái phá trong trận thua trước Como trên chấm luân lưu ở bán kết Coppa Italia hôm 11/2.
MU không thua vì thiếu nỗ lực, mà vì hàng công kém sắc bén và nhịp độ tấn công bị bẻ gãy ở những thời điểm quyết định.