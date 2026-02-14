Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thu mon Napoli sut phat den gay sot hinh anh

Thủ môn Napoli sút phạt đền gây sốt

07:19 11/2/2026 07:19 11/2/2026 Thể thao 1.6K

Thủ thành Vanja Milinkovic-Savic của Napoli gây sốt khi thực hiện quả sút phạt đền như trái phá trong trận thua trước Como trên chấm luân lưu ở bán kết Coppa Italia hôm 11/2.

Highlights Chelsea 2-2 Leeds United hinh anh

Highlights Chelsea 2-2 Leeds United

06:26 11/2/2026 06:26 11/2/2026 Thể thao 12.2K

Chelsea gây thất vọng khi dẫn trước 2 bàn nhưng để Leeds United cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.

Highlights Liverpool 1-2 Man City hinh anh

Highlights Liverpool 1-2 Man City

05:29 9/2/2026 05:29 9/2/2026 Thể thao 18.7K

Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.

CDV Al Nassr tri an Ronaldo hinh anh

CĐV Al Nassr tri ân Ronaldo

06:22 7/2/2026 06:22 7/2/2026 Thể thao 21.6K

Rạng sáng 7/2, CĐV Al Nassr đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad thuộc vòng 21 Saudi Pro League 2025/26.

Fans tran xuong san xin chup anh voi Dinh Bac hinh anh

Fans tràn xuống sân xin chụp ảnh với Đình Bắc

00:00 2/2/2026 00:00 2/2/2026 Thể thao 6.0K

Sau thành công của U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, rất đông CĐV tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký với ngôi sao sinh năm 2004.

Van Hau di lai binh thuong sau khi roi san bang cang hinh anh

Văn Hậu đi lại bình thường sau khi rời sân bằng cáng

23:41 1/2/2026 23:41 1/2/2026 Thể thao 3.8K

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải rời sân bằng cáng trong trận đấu của CAHN với Ninh Bình tối 1/2. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau trận đấu, cầu thủ gốc Thái Bình đi lại hoàn toàn bình thường, không phải băng bó. Anh bế con đi tìm vợ xuống sân cùng chung vui với toàn đội sau chiến thắng.

Hang Day 'vo san' vi hieu ung U23 Viet Nam hinh anh

Hàng Đẫy 'vỡ sân' vì hiệu ứng U23 Việt Nam

19:27 1/2/2026 19:27 1/2/2026 Thể thao 14.1K

Sau thời gian nhường chỗ cho các giải đấu quốc tế, V.League trở lại với sức hút rất lớn. Trong đó, sân Hàng Đẫy chứng kiến lượng khán giả lớn đổ về bởi sức hút của các ngôi sao U23 Việt Nam như Đình Bắc, Lý Đức, Lê Phát, Văn Thuận....

Highlights Leeds 0-4 Arsenal hinh anh

Highlights Leeds 0-4 Arsenal

05:09 1/2/2026 05:09 1/2/2026 Thể thao 7.4K

Arsenal phô diễn sức mạnh ấn tượng trên sân khách và giành 3 điểm thuyết phục tại vòng 24 Premier League hôm 31/1.

