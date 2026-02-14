Modric vẫn chưa già
Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.
Champions League vẫn luôn là nơi tập hợp của những tiền đạo xuất sắc. Hãy cùng điểm qua những cái tên đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới giải đấu này.
Rạng sáng 13/2, Arsenal bị Brentford cầm hòa với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.
Cùng điểm qua 5 cái tên đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh.
Trong 15 năm gần đây, Manchester City là cái tên có số lần vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất. Ngoài những lần về nhất áp đảo, nửa xanh thành Manchester cũng không ít lần phải vào vai ''kẻ rượt đuổi''.
Rạng sáng 12/2, Burnley, CLB đứng trong nhóm "cầm đèn đỏ" đánh bại chủ nhà Crystal Palace 3-2 dù bị dẫn trước 2-0.
Rạng sáng 12/2, Aston Villa vượt qua Brighton với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.
Rạng sáng 12/2, Virgil van Dijk ghi bàn duy nhất giúp Liverpool vượt qua Sunderland với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.
Rạng sáng 12/2, Man City dễ dàng đè bẹp Fulham 3-0 thuộc vòng 26 Premier League.
Kể từ năm 2022, Chelsea đã chi hơn 1,5 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng thay vì đem lại các danh hiệu, Chelsea lại mang đến cho người hâm mộ một bộ mặt thiếu ổn định trong suốt thời gian qua.
MU không thua vì thiếu nỗ lực, mà vì hàng công kém sắc bén và nhịp độ tấn công bị bẻ gãy ở những thời điểm quyết định.