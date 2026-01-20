Đêm 20/1, bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của hậu vệ Phạm Minh Phúc khẳng định U23 Việt Nam xứng đáng nhận sự đồng hành và tự hào, bởi các cầu thủ trải qua một hành trình giàu cảm xúc và đáng nhớ tại U23 châu Á.