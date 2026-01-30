Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho
Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.
Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.
Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.
Trở về sau VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc khẳng định anh và các đồng đội không muốn bị đặt lên bàn cân so sánh với các đàn anh từng làm nên kỳ tích năm 2018.
Thủ môn của Al Shamal SC, Oumar Barry, có pha bóng phản lưới khiến đội nhà thua Al Shahaniya 0-1 ở những phút cuối tại giải Qatar Stars Cup hôm 27/1.
Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ với HLV Văn Sỹ Sơn sau lùm xùm bên lề sân cỏ khi anh còn khoác áo CLB Quảng Nam.
Từ sân tập PSG, phóng viên Znews chứng kiến sự tập trung cao độ của PSG trước trận cầu mang tính sinh tử với Newcastle tại Champions League.
Rạng sáng 27/1, Cristiano Ronaldo thường xuyên va chạm với hậu vệ Al Taawon trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr thuộc vòng 17 Saudi Pro League.
Đêm 25/1, Chelsea dễ dàng hạ Crystal Palace 3-1 thuộc vòng 23 Premier League.
Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.
Liverpool gây thất vọng khi để thua 2-3 trên sân ở Bournemouth ở vòng 23 Premier League rạng sáng 25/1.