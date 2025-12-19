2 giờ trước
06:45 19/12/2025
Thể thao
Đêm 18/12, U22 Việt Nam có màn ngược dòng đầy cảm xúc tại Rajamangala trước chủ nhà Thái Lan và giành tấm HCV SEA Games 33. Bóng đá nam Việt Nam khép lại năm 2025 như mơ với cú hat-trick vô địch khu vực ở cấp đội tuyển, U23 và U22.
14 giờ trước
18:17 18/12/2025
Thể thao
Từ 17h, rất đông cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân Rajamangala để tiếp lửa cho U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 gặp chủ nhà Thái Lan.
14:22 17/12/2025
14:22 17/12/2025
Thể thao
Hôm 15/12, Andre Onana có màn trình diễn thảm họa trong trận hòa 3-3 Trabzonspor với Besiktas thuộc vòng 16 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
17:24 17/12/2025
17:24 17/12/2025
Thể thao
Sau cú đúp vô địch sáng 17/12, Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 33. Thu Vinh vô địch các nội dung 10 m, và 25 m súng ngắn cá nhân, đồng đội nữ.
19:46 17/12/2025
19:46 17/12/2025
Thể thao
'Hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo khép lại kỳ SEA Games 33 đầy tiếc nuối khi chưa thể giành tấm HCV. Chia sẻ về mục tiêu trong tương lai, cô cho biết sẽ cố gắng tập luyện để hướng tới giấc mơ Olympic.
23:52 17/12/2025
23:52 17/12/2025
Thể thao
Đêm 17/12, HLV Mai Đức Chung bức xúc với những quyết định của trọng tài khiến tuyển nữ Việt Nam thua Philippines ở chung kết SEA Games 33.
06:27 18/12/2025
06:27 18/12/2025
Thể thao
Khuya 17/12, Huỳnh Như úp mở khả năng không còn cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự kỳ SEA Games tiếp theo sau thất bại trước Philippines ở trận chung kết trên đất Thái Lan.
9 giờ trước
23:45 18/12/2025
SEA Games 33
Chia sẻ sau chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan và giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik cho biết bản thân rất tự hào về sự cố gắng, nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam.
10 giờ trước
23:09 18/12/2025
SEA Games 33
Tối 18/12, 'hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo đã có mặt trên sân Rajamangala để cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Cô chia sẻ đây là lần đầu tiên đi xem một trận bóng trực tiếp và đến giờ vẫn còn run.
10 giờ trước
22:55 18/12/2025
SEA Games 33
Tối 18/12, U22 Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng U22 Thái Lan và giành tấm HCV quý giá môn bóng đá nam SEA Games 33.