Tối 18/12, 'hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo đã có mặt trên sân Rajamangala để cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Cô chia sẻ đây là lần đầu tiên đi xem một trận bóng trực tiếp và đến giờ vẫn còn run.