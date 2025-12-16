50 phút trước
20:31 16/12/2025
Bùi Thị Kim Anh chinh phục thành công mức xà 1,86 m và mang về tấm HCV bất ngờ cho điền kinh Việt Nam trong chiều 16/12. Đây là lần đầu tiên cô gái 19 tuổi đến với đấu trường SEA Games.
1 giờ trước
19:56 16/12/2025
Chiều 16/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục mang về cho điền kinh Việt Nam HCV ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật hoàn tất cú hat-trick vàng tại SEA Games 33.
21:47 14/12/2025
Về đích với thành tích 8 phút 14 giây 22, Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền giành tấm HCĐ lịch sử SEA Games ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ tối 14/12. Đây là lần đầy tiên, tuyển bơi Việt Nam giành huy chương ở nội dung này.
23:28 14/12/2025
Tối 14/12, tuyển nữ Thái Lan hòa Philippines 1-1 trong 120 phút trước khi thua 2-4 trên chấm 11 m ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
13:35 15/12/2025
Sáng 15/12, Dương Thuý Vi bước vào chung kết 2 nội dung: đối luyện binh khí cùng thương thuật, quyền thuật và kiếm thuật. Ở cả 2 bài thi, "cô gái vàng" wushu đều không thể giành được huy chương.
14:29 15/12/2025
Trước ngày đến SEA Games 33, Phương Nhi gặp chấn thương ở phần cổ và phải nén đau thi đấu. 'Hot girl wushu' đạt 9,716, 9,670, 9,762 điểm qua ba phần thi nam đao, nam quyền, nam côn qua đó giành tấm HCB quý giá nội dung toàn năng nữ.
23 giờ trước
22:06 15/12/2025
Sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan ở trận chung kết, người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu gửi lời động viên, an ủi đến các nữ tuyển thủ. "Các em đã chơi một trận đấu hay nhất từ trước đên nay", một CĐV chia sẻ.
24 giờ trước
Sau thất bại 3-2 trước Thái Lan trong trận chung kết, HVL Nguyễn Tuấn Kiệt gửi lời động viên đến các tuyển nữ. Ông cho rằng đây là trận đấu hay nhất của đội tuyển trước Thái Lan mặc du lỡ hẹn với chiến thắng.
20:40 15/12/2025
Dù đã rất nỗ lực, các cô gái của bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể có được HCV SEA Games 33.
18:01 15/12/2025
Chiều 15/12, U22 Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với hai bàn thắng quyết định ở những phút cuối.