16:18 29/12/2025
Hôm 28/12, Yamamoto Takato ghi siêu phẩm giúp trường Tokushima Shiritsu thắng 4-1 trước trường Waseda Jitsugyou ở trận khai màn giải bóng đá các trường trung học toàn Nhật Bản lần thứ 104.
23 giờ trước
Tiền vệ 37 tuổi Juan Mata để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 thuộc vòng 10 giải VĐQG Australia (A League) tối 29/12.
07:59 28/12/2025
Rạng sáng 28/12, Victor Osimhen ghi bàn từ đánh đầu đẹp mắt giúp Nigeria thắng Tunisia 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng C CAN Cup 2025.
07:05 28/12/2025
Đêm 27/12, Cristiano Ronaldo và Joao Felix tỏa sáng giúp Al Nassr đánh bại Al Okhdood 3-0 thuộc vòng 11 Saudi Pro League.
06:03 27/12/2025
Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.
05:34 27/12/2025
Rạng sáng 27/12, Mohamed Salah giúp Ai Cập trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội CAN Cup 2025 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nam Phi.
12:32 26/12/2025
Đoạn video Lamine Yamal xin đá bóng cùng nhóm trẻ em trên bãi biển trong kỳ nghỉ ở Dubai cán mốc hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.
20:18 25/12/2025
Hôm 24/12, Cristiano Ronaldo thực hiện pha kiến tạo cho Joao Felix ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr trước Al Zawraa ở vòng bảng AFC Champions League Two.
20:18 25/12/2025
Roony Bardghji muốn bạn gái Marcus Rashford trao nụ hôn xã giao nhưng bị từ chối khi cả ba tới tham dự một sự kiện bóng rổ ở Barcelona.
08:40 22/12/2025
Sáng 22/12, Ayoub El-Kaabi thực hiện siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" giúp Morocco đả bại Comoros 2-0 ở trận khai mạc CAN Cup 2025.