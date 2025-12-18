Huỳnh Như: 'Kỳ SEA Games tới mình không đá, đàn em sẽ phục thù'
Khuya 17/12, Huỳnh Như úp mở khả năng không còn cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự kỳ SEA Games tiếp theo sau thất bại trước Philippines ở trận chung kết trên đất Thái Lan.
Từ 17h, rất đông cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân Rajamangala để tiếp lửa cho U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 gặp chủ nhà Thái Lan.
Khuya 17/12, Huỳnh Như úp mở khả năng không còn cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự kỳ SEA Games tiếp theo sau thất bại trước Philippines ở trận chung kết trên đất Thái Lan.
Đêm 17/12, HLV Mai Đức Chung bức xúc với những quyết định của trọng tài khiến tuyển nữ Việt Nam thua Philippines ở chung kết SEA Games 33.
Chiều 16/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục mang về cho điền kinh Việt Nam HCV ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật hoàn tất cú hat-trick vàng tại SEA Games 33.
Bùi Thị Kim Anh chinh phục thành công mức xà 1,86 m và mang về tấm HCV bất ngờ cho điền kinh Việt Nam trong chiều 16/12. Đây là lần đầu tiên cô gái 19 tuổi đến với đấu trường SEA Games.
Tấm HCV cuối cùng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 được 4 cô gái Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọ mang về. Đây là lần thứ 6 liên tiếp đội tiếp sức nữ Việt Nam giành HCV ở nội dung tiếp sức 4x400 m.
Hôm 15/12, Andre Onana có màn trình diễn thảm họa trong trận hòa 3-3 Trabzonspor với Besiktas thuộc vòng 16 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau cú đúp vô địch sáng 17/12, Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 33. Thu Vinh vô địch các nội dung 10 m, và 25 m súng ngắn cá nhân, đồng đội nữ.
Khoảng 18h, HLV Kiatisak bất ngờ xuất hiện tại trung tâm báo chí sân Rajamangala, tạo nên không khí thân thiện trước giờ diễn ra trận chung kết SEA Games 33.
'Hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo khép lại kỳ SEA Games 33 đầy tiếc nuối khi chưa thể giành tấm HCV. Chia sẻ về mục tiêu trong tương lai, cô cho biết sẽ cố gắng tập luyện để hướng tới giấc mơ Olympic.
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nữ xạ thủ Liên Quân Mobile Thái Lan - Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl), có những hành động hoảng loạn, che mặt, né tránh ống kính và cầu nguyện khi gian lận.