Sieu pham mo man CAN Cup 2025 hinh anh

Siêu phẩm mở màn CAN Cup 2025

08:40 22/12/2025 08:40 22/12/2025 Thể thao 10.7K

Sáng 22/12, Ayoub El-Kaabi thực hiện siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" giúp Morocco đả bại Comoros 2-0 ở trận khai mạc CAN Cup 2025.

Onana lai hoa tro he hinh anh

Onana lại hóa trò hề

14:22 17/12/2025 14:22 17/12/2025 Thể thao 5.0K

Hôm 15/12, Andre Onana có màn trình diễn thảm họa trong trận hòa 3-3 Trabzonspor với Besiktas thuộc vòng 16 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

'Hot girl wushu' Phuong Nhi nen dau gianh HCB SEA Games 33 hinh anh

'Hot girl wushu' Phương Nhi nén đau giành HCB SEA Games 33

14:29 15/12/2025 14:29 15/12/2025 Thể thao 1.1K

Trước ngày đến SEA Games 33, Phương Nhi gặp chấn thương ở phần cổ và phải nén đau thi đấu. 'Hot girl wushu' đạt 9,716, 9,670, 9,762 điểm qua ba phần thi nam đao, nam quyền, nam côn qua đó giành tấm HCB quý giá nội dung toàn năng nữ.

