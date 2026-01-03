Ronaldo xử lý lỗi khó hiểu
Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo trải qua khoảnh khắc đáng xấu hổ trong thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo
Diogo Costa có hành động gây tranh cãi với đồng đội trẻ mới đây.
Rạng sáng 3/1, thủ môn Abdulrahman Al-Sanbi của Al Ahli để lọt lưới khó hiểu trong chiến thắng 3-2 của chủ nhà Al Ahli trước Al Nassr ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia.
Đoạn clip Alejandro Garnacho rê bóng thất bại ở màn khởi động trước trận đấu của Chelsea gây sốt trên mạng xã hội.
Rạng sáng 31/12, Kakuta có pha giật gót kiến tạo ngẫu hứng trong chiến thắng 3-0 của CHDC Congo trước Botswana ở lượt trận thứ ba bảng D CAN Cup 2025.
Sáng 30/12, Ayoub El Kaabi ghi siêu phẩm giúp Morocco hạ Zambia 3-0 ở lượt cuối vòng bảng CAN Cup 2025. Hôm 22/12, anh cũng có pha lập công tương tự trong chiến thắng 2-0 trước Comoros.
Tiền vệ 37 tuổi Juan Mata để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 thuộc vòng 10 giải VĐQG Australia (A League) tối 29/12.
Hôm 28/12, Yamamoto Takato ghi siêu phẩm giúp trường Tokushima Shiritsu thắng 4-1 trước trường Waseda Jitsugyou ở trận khai màn giải bóng đá các trường trung học toàn Nhật Bản lần thứ 104.
Rạng sáng 28/12, Victor Osimhen ghi bàn từ đánh đầu đẹp mắt giúp Nigeria thắng Tunisia 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng C CAN Cup 2025.
Đêm 27/12, Cristiano Ronaldo và Joao Felix tỏa sáng giúp Al Nassr đánh bại Al Okhdood 3-0 thuộc vòng 11 Saudi Pro League.
Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.