Onana lại hóa trò hề
Hôm 15/12, Andre Onana có màn trình diễn thảm họa trong trận hòa 3-3 Trabzonspor với Besiktas thuộc vòng 16 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
'Hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo khép lại kỳ SEA Games 33 đầy tiếc nuối khi chưa thể giành tấm HCV. Chia sẻ về mục tiêu trong tương lai, cô cho biết sẽ cố gắng tập luyện để hướng tới giấc mơ Olympic.
Sau cú đúp vô địch sáng 17/12, Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 33. Thu Vinh vô địch các nội dung 10 m, và 25 m súng ngắn cá nhân, đồng đội nữ.
Sau thất bại 3-2 trước Thái Lan trong trận chung kết, HVL Nguyễn Tuấn Kiệt gửi lời động viên đến các tuyển nữ. Ông cho rằng đây là trận đấu hay nhất của đội tuyển trước Thái Lan mặc du lỡ hẹn với chiến thắng.
Sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan ở trận chung kết, người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu gửi lời động viên, an ủi đến các nữ tuyển thủ. "Các em đã chơi một trận đấu hay nhất từ trước đên nay", một CĐV chia sẻ.
Tấm HCV cuối cùng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 được 4 cô gái Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọ mang về. Đây là lần thứ 6 liên tiếp đội tiếp sức nữ Việt Nam giành HCV ở nội dung tiếp sức 4x400 m.
Bùi Thị Kim Anh chinh phục thành công mức xà 1,86 m và mang về tấm HCV bất ngờ cho điền kinh Việt Nam trong chiều 16/12. Đây là lần đầu tiên cô gái 19 tuổi đến với đấu trường SEA Games.
Chiều 16/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục mang về cho điền kinh Việt Nam HCV ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật hoàn tất cú hat-trick vàng tại SEA Games 33.
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nữ xạ thủ Liên Quân Mobile Thái Lan - Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl), có những hành động hoảng loạn, che mặt, né tránh ống kính và cầu nguyện khi gian lận.
Dù đã rất nỗ lực, các cô gái của bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể có được HCV SEA Games 33.
Chiều 15/12, U22 Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với hai bàn thắng quyết định ở những phút cuối.