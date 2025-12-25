Cầu thủ Barca bị bạn gái Rashford từ chối hôn
Roony Bardghji muốn bạn gái Marcus Rashford trao nụ hôn xã giao nhưng bị từ chối khi cả ba tới tham dự một sự kiện bóng rổ ở Barcelona.
Hôm 24/12, Cristiano Ronaldo thực hiện pha kiến tạo cho Joao Felix ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr trước Al Zawraa ở vòng bảng AFC Champions League Two.
Sáng 22/12, Ayoub El-Kaabi thực hiện siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" giúp Morocco đả bại Comoros 2-0 ở trận khai mạc CAN Cup 2025.
Sau trận chung kết SEA Games 33 tối 18/12, CĐV Thái Lan liên tục chia sẻ đoạn clip Trần Trung Kiên đổi áo với thủ môn Sorawat Phosaman.
Đêm 18/12, U22 Việt Nam có màn ngược dòng đầy cảm xúc tại Rajamangala trước chủ nhà Thái Lan và giành tấm HCV SEA Games 33. Bóng đá nam Việt Nam khép lại năm 2025 như mơ với cú hat-trick vô địch khu vực ở cấp đội tuyển, U23 và U22.
Trung vệ Phạm Lý Đức tiết lộ, trong giờ giải lao HLV Kim Sang-sik động viên tinh thần của các cầu thủ. "Thái Lan ghi được 2 bàn trong một hiệp thì U22 Việt Nam cũng có thể làm được tương tự", HLV Kim Sang-sik trấn an.
Chia sẻ sau chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan và giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik cho biết bản thân rất tự hào về sự cố gắng, nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam.
Tối 18/12, 'hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo đã có mặt trên sân Rajamangala để cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Cô chia sẻ đây là lần đầu tiên đi xem một trận bóng trực tiếp và đến giờ vẫn còn run.
Tối 18/12, U22 Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng U22 Thái Lan và giành tấm HCV quý giá môn bóng đá nam SEA Games 33.
Tối 18/12, U22 Việt Nam trải qua trận đấu đầy cảm xúc và giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan để giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33.
Tối 18/12, tuyển futsal nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp Indonesia 5-0 để lần đầu tiên vô địch SEA Games.