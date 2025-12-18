HLV Mai Đức Chung: Bên Thái Lan hỏi vì sao không công nhận bàn thắng
Đêm 17/12, HLV Mai Đức Chung bức xúc với những quyết định của trọng tài khiến tuyển nữ Việt Nam thua Philippines ở chung kết SEA Games 33.
Khuya 17/12, Huỳnh Như úp mở khả năng không còn cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự kỳ SEA Games tiếp theo sau thất bại trước Philippines ở trận chung kết trên đất Thái Lan.
'Hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo khép lại kỳ SEA Games 33 đầy tiếc nuối khi chưa thể giành tấm HCV. Chia sẻ về mục tiêu trong tương lai, cô cho biết sẽ cố gắng tập luyện để hướng tới giấc mơ Olympic.
Sau cú đúp vô địch sáng 17/12, Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 33. Thu Vinh vô địch các nội dung 10 m, và 25 m súng ngắn cá nhân, đồng đội nữ.
Hôm 15/12, Andre Onana có màn trình diễn thảm họa trong trận hòa 3-3 Trabzonspor với Besiktas thuộc vòng 16 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nữ xạ thủ Liên Quân Mobile Thái Lan - Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl), có những hành động hoảng loạn, che mặt, né tránh ống kính và cầu nguyện khi gian lận.
Chiều 16/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục mang về cho điền kinh Việt Nam HCV ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật hoàn tất cú hat-trick vàng tại SEA Games 33.
Bùi Thị Kim Anh chinh phục thành công mức xà 1,86 m và mang về tấm HCV bất ngờ cho điền kinh Việt Nam trong chiều 16/12. Đây là lần đầu tiên cô gái 19 tuổi đến với đấu trường SEA Games.
Tấm HCV cuối cùng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 được 4 cô gái Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọ mang về. Đây là lần thứ 6 liên tiếp đội tiếp sức nữ Việt Nam giành HCV ở nội dung tiếp sức 4x400 m.
Sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan ở trận chung kết, người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu gửi lời động viên, an ủi đến các nữ tuyển thủ. "Các em đã chơi một trận đấu hay nhất từ trước đên nay", một CĐV chia sẻ.
Sau thất bại 3-2 trước Thái Lan trong trận chung kết, HVL Nguyễn Tuấn Kiệt gửi lời động viên đến các tuyển nữ. Ông cho rằng đây là trận đấu hay nhất của đội tuyển trước Thái Lan mặc du lỡ hẹn với chiến thắng.