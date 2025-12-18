Sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan ở trận chung kết, người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu gửi lời động viên, an ủi đến các nữ tuyển thủ. "Các em đã chơi một trận đấu hay nhất từ trước đên nay", một CĐV chia sẻ.