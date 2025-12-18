Vỡ òa khoảnh khắc U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Thái Lan
Tối 18/12, U22 Việt Nam trải qua trận đấu đầy cảm xúc và giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan để giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33.
Tối 18/12, U22 Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng U22 Thái Lan và giành tấm HCV quý giá môn bóng đá nam SEA Games 33.
Tối 18/12, tuyển futsal nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp Indonesia 5-0 để lần đầu tiên vô địch SEA Games.
Khoảng 18h, HLV Kiatisak bất ngờ xuất hiện tại trung tâm báo chí sân Rajamangala, tạo nên không khí thân thiện trước giờ diễn ra trận chung kết SEA Games 33.
Tối 18/12, 'hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo đã có mặt trên sân Rajamangala để cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Cô chia sẻ đây là lần đầu tiên đi xem một trận bóng trực tiếp và đến giờ vẫn còn run.
Sau cú đúp vô địch sáng 17/12, Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 33. Thu Vinh vô địch các nội dung 10 m, và 25 m súng ngắn cá nhân, đồng đội nữ.
Dù đã rất nỗ lực, các cô gái của bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể có được HCV SEA Games 33.
Chiều 15/12, U22 Việt Nam có cuộc chạn trán với Philippines tại bán kết SEA Games 33. Rất đông cổ động viên có mặt từ sớm ở Rajamangala để tiếp lửa cho các cầu thủ.
Lỡ hẹn với huy chương ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam, Phạm Quang Huy cho biết bản thân anh cảm thấy tiếc nuối khi không đạt được kết quả như mong đợi nhưng ở chung kết chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Với sự xuất sắc của Thanh Thuý và các đồng đội, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 3-0 ở bán kết và tiến vào chơi trận chung kết SEA Games 33.
Điền kinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực bằng màn trình diễn bùng nổ ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp. Các VĐV mang về tấm HCV quý giá cùng một kỷ lục SEA Games mới.