Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao

VIDEO MỚI

Con sot Messi bung no o An Do hinh anh

Cơn sốt Messi bùng nổ ở Ấn Độ

10:42 13/12/2025 10:42 13/12/2025 Thể thao 3.7K

Sáng 13/12, người dân Ấn Độ được nhìn thấy đứng chật kín ở sân bay Kolkata để chào đón Lionel Messi trong chuyến lưu diễn kéo dài 3 ngày cùng hai đồng đội Luis Suerez và Rodrigo De Paul.

Huy Hoang 4 lan lien tiep bao ve thanh cong HCV SEA Games hinh anh

Huy Hoàng 4 lần liên tiếp bảo vệ thành công HCV SEA Games

20:58 12/12/2025 20:58 12/12/2025 Thể thao 2.6K

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trên đường bơi 1.500 m tự do nam. Anh về đích với thời gian 15 phút 19 giây 58 và lần thứ 4 liên tiếp bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung bơi dài nhất trong hồ SEA Games.

Vo Dao Hong Son than tho truoc that bai cua chong hinh anh

Vợ Đào Hồng Sơn thẫn thờ trước thất bại của chồng

12:52 12/12/2025 12:52 12/12/2025 SEA Games 33 3.6K

Mai Hương, vợ "Quỷ lùn" Hồng Sơn có mặt từ sớm để cổ vũ chồng và đội tuyển ju-jitsu Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33. Cô thẫn thờ trước thất bại của chồng trước đối thủ người Philippines và dừng bước ở vòng 16 nội dung ne-waza hạng cân dưới 62 kg.

Sac voc cua 'hoa khoi bong chuyen' Viet Nam o SEA Games 33 hinh anh

Sắc vóc của 'hoa khôi bóng chuyền' Việt Nam ở SEA Games 33

14:31 11/12/2025 14:31 11/12/2025 Thể thao 14.8K

Đối chuyền của tuyển nữ Việt Nam Đặng Thị Kim Thanh (sinh năm 1999), sở hữu chiều cao 1,78 m, gương mặt thanh tú và làn da trắng. Tại SEA Games 33, cô chơi thay vị trí Bích Tuyền. Đây là lần trở lại đội tuyển sau 6 năm vắng bóng của đối chuyền 26 tuổi.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý