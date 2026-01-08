Màn thị uy sức mạnh của U23 Nhật Bản
Tối 7/1, U23 Nhật Bản dễ dàng vượt qua U23 Syria với tỷ số 5-0 thuộc bảng B VCK U23 châu Á 2026.
Tối 7/1, U23 Uzbekistan thắng U23 Lebanon 3-2 thuộc bảng C VCK U23 châu Á 2026.
Tối 7/1, kết quả hòa 0-0 giữa U23 Hàn Quốc và U23 Iran khiến cục diện bảng C VCK U23 châu Á trở nên khó lường ngay từ lượt mở màn.
Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 5/1, Man City bị Chelsea cầm hòa 1-1 bởi pha lập công ở phút 90+4 thuộc vòng 20 Premier League.
Diogo Costa có hành động gây tranh cãi với đồng đội trẻ mới đây.
Rạng sáng 3/1, thủ môn Abdulrahman Al-Sanbi của Al Ahli để lọt lưới khó hiểu trong chiến thắng 3-2 của chủ nhà Al Ahli trước Al Nassr ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia.
Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo trải qua khoảnh khắc đáng xấu hổ trong thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo
Đoạn clip Alejandro Garnacho rê bóng thất bại ở màn khởi động trước trận đấu của Chelsea gây sốt trên mạng xã hội.
Rạng sáng 31/12, Kakuta có pha giật gót kiến tạo ngẫu hứng trong chiến thắng 3-0 của CHDC Congo trước Botswana ở lượt trận thứ ba bảng D CAN Cup 2025.
Sáng 30/12, Ayoub El Kaabi ghi siêu phẩm giúp Morocco hạ Zambia 3-0 ở lượt cuối vòng bảng CAN Cup 2025. Hôm 22/12, anh cũng có pha lập công tương tự trong chiến thắng 2-0 trước Comoros.