Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trên đường bơi 1.500 m tự do nam. Anh về đích với thời gian 15 phút 19 giây 58 và lần thứ 4 liên tiếp bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung bơi dài nhất trong hồ SEA Games.