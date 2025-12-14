27 phút trước
06:23 14/12/2025
Thể thao
Điền kinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực bằng màn trình diễn bùng nổ ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp. Các VĐV mang về tấm HCV quý giá cùng một kỷ lục SEA Games mới.
9 giờ trước
21:30 13/12/2025
Thể thao
1.3K
Tối 13/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục chứng tỏ vị thế ở nội dung 5.000 m nữ khi giành HCV với thành tích 16 phút 27 giây 14, còn đàn em Lê Thị Tuyết về nhì.
12 giờ trước
18:47 13/12/2025
Thể thao
2.0K
CĐV Ấn Độ tỏ ra tức giận và đập phá đồ đạc khi Lionel Messi chỉ xuất hiện ít phút trong buổi lễ chào đón tại sân sân Salt Lake, Kolkata.
18:40 12/12/2025
18:40 12/12/2025
Thể thao
4.8K
Tối 12/12, Nguyễn Quang Thuấn bứt phá mạnh mẽ để về nhất nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.
20:24 12/12/2025
20:24 12/12/2025
Thể thao
3.6K
Nguyễn Quang Thuấn có màn nước rút ấn tượng và giành HCV ở SEA Games 33 ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam, với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.
20:58 12/12/2025
20:58 12/12/2025
Thể thao
11.9K
Tối 12/12, U22 Indonesia thắng U22 Myanmar 3-1 nhưng bị loại khỏi SEA Games 33 do ghi ít bàn thắng hơn U22 Malaysia.
20:58 12/12/2025
20:58 12/12/2025
Thể thao
2.5K
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trên đường bơi 1.500 m tự do nam. Anh về đích với thời gian 15 phút 19 giây 58 và lần thứ 4 liên tiếp bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung bơi dài nhất trong hồ SEA Games.
21:30 12/12/2025
21:30 12/12/2025
Thể thao
5.6K
Tối 12/12, sau khi đánh bại Indonesia 3-0 (25-20, 25-13, 25-19), tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành vé vào chơi trận bán kết tại SEA Games 33.
17 giờ trước
14:03 13/12/2025
Thể thao
Có phần tâm lý và liên tục bắn dưới 10 ở những lượt quyết định, Mộng Tuyền chỉ giành được HCĐ 10 m súng trường hơi cá nhân nữ sáng 13/12.
17 giờ trước
13:25 13/12/2025
Thể thao
1.3K
Sáng 13/12, Phí Thanh Thảo (21 tuổi) bước vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Tâm lý và phong độ không tốt, "hoa khôi bắn súng" đã để vụt mất tấm huy chương ở SEA Games 33.