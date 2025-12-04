Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar bung no hinh anh

Neymar bùng nổ

09:59 29/11/2025 09:59 29/11/2025 Thể thao 15.6K

Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.

Sieu pham cua Ronaldo hinh anh

Siêu phẩm của Ronaldo

06:22 24/11/2025 06:22 24/11/2025 Thể thao 61.7K

Cristiano Ronaldo thực hiện cú ngả bàn đèn mẫu mực, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr trước Al Khaleej thuộc vòng 9 Saudi Pro League rạng sáng 24/11.

Khoanh khac Ronaldo buoc canh ong Trump hinh anh

Khoảnh khắc Ronaldo bước cạnh ông Trump

10:20 20/11/2025 10:20 20/11/2025 Thể thao 18.2K

Đoạn video Cristiano Ronaldo tươi cười rạng rỡ khi bước bên cạnh Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng gây sốt trên mạng xã hội, gần chạm mốc 20 triệu view chỉ sau 10 giờ đăng tải.

Khoanh khac Neymar bat khoc hinh anh

Khoảnh khắc Neymar bật khóc

10:42 16/11/2025 10:42 16/11/2025 Thể thao 5.5K

Sáng 16/11, Neymar bật khóc khi Santos giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Palmeiras ở phút bù giờ, qua đó thoát khỏi nhóm xuống hạng.

