1 giờ trước
14:29 15/12/2025
Trước ngày đến SEA Games 33, Phương Nhi gặp chấn thương ở phần cổ và phải nén đau thi đấu. 'Hot girl wushu' đạt 9,716, 9,670, 9,762 điểm qua ba phần thi nam đao, nam quyền, nam côn qua đó giành tấm HCB quý giá nội dung toàn năng nữ.
16 giờ trước
23:28 14/12/2025
Tối 14/12, tuyển nữ Thái Lan hòa Philippines 1-1 trong 120 phút trước khi thua 2-4 trên chấm 11 m ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
18 giờ trước
21:47 14/12/2025
Về đích với thành tích 8 phút 14 giây 22, Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền giành tấm HCĐ lịch sử SEA Games ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ tối 14/12. Đây là lần đầy tiên, tuyển bơi Việt Nam giành huy chương ở nội dung này.
18:47 13/12/2025
CĐV Ấn Độ tỏ ra tức giận và đập phá đồ đạc khi Lionel Messi chỉ xuất hiện ít phút trong buổi lễ chào đón tại sân sân Salt Lake, Kolkata.
13:04 14/12/2025
Tại chung kết 10 m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh có bài thi xuất sắc đạt tổng điểm 242,7 để giành HCV và đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Trước đó, cô cùng đồng đội giành HCV 10 m và phá kỷ lục SEA Games nội dung 10 m súng ngắn đồng đội nữ.
21 giờ trước
19:02 14/12/2025
Chiều tối 14/12, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp Indonesia với tỷ số 5-0 ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
20 giờ trước
20:08 14/12/2025
Sau chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở bán kết SEA Games 33, Bích Thùy khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ càng hưng phấn và tự tin hơn nếu tái ngộ kình địch Thái Lan trong trận chung kết.
20 giờ trước
HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận chung kết SEA Games 33.
19 giờ trước
20:43 14/12/2025
Giành HCV ở nội dung sở trường 200 m bơi ếch, Phạm Thanh Bảo làm kí hiệu chữ T gửi đến bạn gái Mỹ Tiên để động viên, khích lệ tinh thần của "tiểu Ánh Viên" sau khi bật khóc trên bục nhận huy chương hôm qua.
19 giờ trước
21:08 14/12/2025
Tối 14/12, Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc, Việt Tường giành tấm HCB nội dung 4x100 m tiếp sức tự do nam với thành tích 3 phút 20,01 giây.