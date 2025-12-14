Năm bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Indonesia
Chiều tối 14/12, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp Indonesia với tỷ số 5-0 ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận chung kết SEA Games 33.
Giành HCV ở nội dung sở trường 200 m bơi ếch, Phạm Thanh Bảo làm kí hiệu chữ T gửi đến bạn gái Mỹ Tiên để động viên, khích lệ tinh thần của "tiểu Ánh Viên" sau khi bật khóc trên bục nhận huy chương hôm qua.
Sau chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở bán kết SEA Games 33, Bích Thùy khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ càng hưng phấn và tự tin hơn nếu tái ngộ kình địch Thái Lan trong trận chung kết.
Tại chung kết 10 m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh có bài thi xuất sắc đạt tổng điểm 242,7 để giành HCV và đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Trước đó, cô cùng đồng đội giành HCV 10 m và phá kỷ lục SEA Games nội dung 10 m súng ngắn đồng đội nữ.
Tối 12/12, sau khi đánh bại Indonesia 3-0 (25-20, 25-13, 25-19), tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành vé vào chơi trận bán kết tại SEA Games 33.
Tiền vệ Reo Hatate của Celtic bất ngờ trở thành tâm điểm bởi màn khởi động lạ mắt khiến khán giả bật cười và mạng xã hội xôn xao.
Sáng 13/12, người dân Ấn Độ được nhìn thấy đứng chật kín ở sân bay Kolkata để chào đón Lionel Messi trong chuyến lưu diễn kéo dài 3 ngày cùng hai đồng đội Luis Suerez và Rodrigo De Paul.
Sáng 13/12, Phí Thanh Thảo (21 tuổi) bước vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Tâm lý và phong độ không tốt, "hoa khôi bắn súng" đã để vụt mất tấm huy chương ở SEA Games 33.
Có phần tâm lý và liên tục bắn dưới 10 ở những lượt quyết định, Mộng Tuyền chỉ giành được HCĐ 10 m súng trường hơi cá nhân nữ sáng 13/12.
CĐV Ấn Độ tỏ ra tức giận và đập phá đồ đạc khi Lionel Messi chỉ xuất hiện ít phút trong buổi lễ chào đón tại sân sân Salt Lake, Kolkata.