CĐV Senegal đánh nhau với cảnh sát
Người hâm mộ tuyển Senegal tràn xuống đường biên và ẩu đả với lực lượng an ninh, tạo nên tình cảnh hỗn loạn ở chung kết AFCON 2026 rạng sáng 19/1.
Tối 20/1, U23 Nhật Bản hạ U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 ở bán kết U23 châu Á 2026.
Người hâm mộ tuyển Senegal tràn xuống đường biên và ẩu đả với lực lượng an ninh, tạo nên tình cảnh hỗn loạn ở chung kết AFCON 2026 rạng sáng 19/1.
Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.
Tiền vệ Brahim Diaz của Morocco sút hỏng 11 m, khiến đội nhà chịu thất bại 0-1 trước Senegal ở chung kết AFCON 2026 rạng sáng 19/1.
Rạng sáng 18/1, U23 Hàn Quốc đánh bại Australia 2-1 để giành vé vào bán kết giải châu Á gặp Nhật Bản.
Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.
Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.
Tối 16/1, U23 Nhật Bản thắng U23 Jordan 4-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa nhau với tỷ số 1-1 ở tứ kết U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 15/1, thủ thành Yassine Bounou thực hiện động tác cứu thua ấn tượng giúp Morocco thắng Nigeria 4-2 ở loạt sút luân lưu thuộc bán kết cúp châu Phi 2026.
Tối 14/1, U23 Australia ngược dòng hạ U23 Iraq 2-1 ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026 với 2 bàn thắng được ghi ở phút bù giờ.