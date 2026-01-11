Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tran hoa cua U23 Han Quoc hinh anh

Trận hòa của U23 Hàn Quốc

08:36 8/1/2026 08:36 8/1/2026 Thể thao 4.6K

Tối 7/1, kết quả hòa 0-0 giữa U23 Hàn Quốc và U23 Iran khiến cục diện bảng C VCK U23 châu Á trở nên khó lường ngay từ lượt mở màn.

Ronaldo xu ly loi kho hieu hinh anh

Ronaldo xử lý lỗi khó hiểu

06:09 3/1/2026 06:09 3/1/2026 Thể thao 16.4K

Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo trải qua khoảnh khắc đáng xấu hổ trong thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo

Pha kien tao kho tin o CAN Cup 2025 hinh anh

Pha kiến tạo khó tin ở CAN Cup 2025

06:38 31/12/2025 06:38 31/12/2025 Thể thao 12.4K

Rạng sáng 31/12, Kakuta có pha giật gót kiến tạo ngẫu hứng trong chiến thắng 3-0 của CHDC Congo trước Botswana ở lượt trận thứ ba bảng D CAN Cup 2025.

Kien tao cua Mata tai A League hinh anh

Kiến tạo của Mata tại A League

19:49 29/12/2025 19:49 29/12/2025 Thể thao 22.5K

Tiền vệ 37 tuổi Juan Mata để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 thuộc vòng 10 giải VĐQG Australia (A League) tối 29/12.

Cu dup cua Ronaldo hinh anh

Cú đúp của Ronaldo

07:05 28/12/2025 07:05 28/12/2025 Thể thao 6.8K

Đêm 27/12, Cristiano Ronaldo và Joao Felix tỏa sáng giúp Al Nassr đánh bại Al Okhdood 3-0 thuộc vòng 11 Saudi Pro League.

Salah toa sang voi cu sut panelka hinh anh

Salah tỏa sáng với cú sút panelka

05:34 27/12/2025 05:34 27/12/2025 Thể thao 13.8K

Rạng sáng 27/12, Mohamed Salah giúp Ai Cập trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội CAN Cup 2025 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nam Phi.

Pha kien tao dang cap cua Ronaldo hinh anh

Pha kiến tạo đẳng cấp của Ronaldo

20:18 25/12/2025 20:18 25/12/2025 Thể thao 14.0K

Hôm 24/12, Cristiano Ronaldo thực hiện pha kiến tạo cho Joao Felix ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr trước Al Zawraa ở vòng bảng AFC Champions League Two.

Sieu pham mo man CAN Cup 2025 hinh anh

Siêu phẩm mở màn CAN Cup 2025

08:40 22/12/2025 08:40 22/12/2025 Thể thao 10.7K

Sáng 22/12, Ayoub El-Kaabi thực hiện siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" giúp Morocco đả bại Comoros 2-0 ở trận khai mạc CAN Cup 2025.

