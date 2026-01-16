Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE
Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.
Tối 16/1, U23 Nhật Bản thắng U23 Jordan 4-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa nhau với tỷ số 1-1 ở tứ kết U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 15/1, thủ thành Yassine Bounou thực hiện động tác cứu thua ấn tượng giúp Morocco thắng Nigeria 4-2 ở loạt sút luân lưu thuộc bán kết cúp châu Phi 2026.
Tối 14/1, U23 Australia ngược dòng hạ U23 Iraq 2-1 ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026 với 2 bàn thắng được ghi ở phút bù giờ.
Tối 14/1, U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc với tỷ số 0-0 ở lượt cuối bảng D, qua đó chia tay VCK U23 châu Á 2026.
Tối 13/1, U23 Hàn Quốc thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2026.
Tối 13/1, U23 Iran thua sốc U23 Lebanon với tỷ số 0-1 và chính thức dừng bước ngay tại vòng bảng.
Rạng sáng 13/1, thủ môn Trần Trung Kiên thi đấu xuất sắc giúp U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0 ở lượt trận cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc và đồng đội tiến tới an ủi Musab Al-Juwayr đang gục xuống sân bật khóc sau khi U23 Saudi Arabia bị loại khỏi VCK U23 châu Á.
U23 Jordan thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Kyrgyzstan, qua đó cùng U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản chính thức giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.