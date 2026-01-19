Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao

VIDEO MỚI

U23 Nhat Ban qua manh hinh anh

U23 Nhật Bản quá mạnh

06:11 11/1/2026 06:11 11/1/2026 Thể thao 10.7K

Tối 10/1, U23 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại VCK U23 châu Á với chiến thắng 3-0 trước U23 UAE ở bảng B.

Tran hoa cua U23 Han Quoc hinh anh

Trận hòa của U23 Hàn Quốc

08:36 8/1/2026 08:36 8/1/2026 Thể thao 4.6K

Tối 7/1, kết quả hòa 0-0 giữa U23 Hàn Quốc và U23 Iran khiến cục diện bảng C VCK U23 châu Á trở nên khó lường ngay từ lượt mở màn.

Ronaldo xu ly loi kho hieu hinh anh

Ronaldo xử lý lỗi khó hiểu

06:09 3/1/2026 06:09 3/1/2026 Thể thao 16.5K

Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo trải qua khoảnh khắc đáng xấu hổ trong thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo

Pha kien tao kho tin o CAN Cup 2025 hinh anh

Pha kiến tạo khó tin ở CAN Cup 2025

06:38 31/12/2025 06:38 31/12/2025 Thể thao 12.5K

Rạng sáng 31/12, Kakuta có pha giật gót kiến tạo ngẫu hứng trong chiến thắng 3-0 của CHDC Congo trước Botswana ở lượt trận thứ ba bảng D CAN Cup 2025.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý