Đình Bắc và đồng đội an ủi cầu thủ U23 Saudi Arabia bật khóc
Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc và đồng đội tiến tới an ủi Musab Al-Juwayr đang gục xuống sân bật khóc sau khi U23 Saudi Arabia bị loại khỏi VCK U23 châu Á.
Rạng sáng 13/1, thủ môn Trần Trung Kiên thi đấu xuất sắc giúp U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0 ở lượt trận cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.
U23 Jordan thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Kyrgyzstan, qua đó cùng U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản chính thức giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026.
Tối 11/1, U23 Trung Quốc gây bất ngờ khi đánh bại Australia ở vòng bảng giải châu Á.
Tối 11/1, U23 Thái Lan xuất sắc cầm hòa U23 Iraq với tỷ số 1-1 thuộc lượt trận thứ 2 bảng D VCK U23 châu Á 2026.
Hôm 8/1, Dwi Pilihanto Nugroho của CLB KAFI tung cú đá kiểu kung-fu thẳng vào mặt Amirul Mutaqin trong trận thắng UAD 1-0 ở giải Liga 4.
Đoạn clip Cristiano Ronaldo phá bóng ngay trước mũi giày Joao Felix thu hút hàng triệu lượt xem trên X.
Hôm 5/1, Muhammad Hilmi Gimnastiar có tình huống vào bóng thô bạo khi Putra Jaya thua Perseta 1970 Tulungagung 2-7 thuộc vòng 1/32 Liga 4 - Cúp Thống đốc Đông Java.
Tối 10/1, U23 Hàn Quốc tạo cơn "mưa bàn thắng" khi ngược dòng hạ U23 Lebanon 4-2 ở bảng C VCK U23 châu Á 2026.
Tối 10/1, U23 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại VCK U23 châu Á với chiến thắng 3-0 trước U23 UAE ở bảng B.