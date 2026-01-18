Highlights Man Utd 2-0 Man City
Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.
Rạng sáng 18/1, U23 Hàn Quốc đánh bại Australia 2-1 để giành vé vào bán kết giải châu Á gặp Nhật Bản.
Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.
Tối 16/1, U23 Nhật Bản thắng U23 Jordan 4-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa nhau với tỷ số 1-1 ở tứ kết U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 15/1, thủ thành Yassine Bounou thực hiện động tác cứu thua ấn tượng giúp Morocco thắng Nigeria 4-2 ở loạt sút luân lưu thuộc bán kết cúp châu Phi 2026.
Tối 14/1, U23 Australia ngược dòng hạ U23 Iraq 2-1 ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026 với 2 bàn thắng được ghi ở phút bù giờ.
Tối 14/1, U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc với tỷ số 0-0 ở lượt cuối bảng D, qua đó chia tay VCK U23 châu Á 2026.
Tối 13/1, U23 Hàn Quốc thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2026.
Tối 13/1, U23 Iran thua sốc U23 Lebanon với tỷ số 0-1 và chính thức dừng bước ngay tại vòng bảng.
Rạng sáng 13/1, thủ môn Trần Trung Kiên thi đấu xuất sắc giúp U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0 ở lượt trận cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026.