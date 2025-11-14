James Rodriguez kiến tạo khó tin
Hôm 9/11, James Rodriguez thực hiện pha kiến tạo đẹp mắt khi Club Leon thua 1-2 trước Puebla ở vòng cuối mùa giải thường niên Apertura 2025 của Liga MX.
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh ra sân tập với đôi giày gợi nhớ về chiến tích Á quân U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc.
Hôm 9/11, James Rodriguez thực hiện pha kiến tạo đẹp mắt khi Club Leon thua 1-2 trước Puebla ở vòng cuối mùa giải thường niên Apertura 2025 của Liga MX.
Sau trận thắng 2-0 của CAHN trước PVF-CAND thuộc vòng 9 V.League tối 31/10, trung vệ Trần Đình Trọng đưa con trai Luffy xuống sân chia vui cùng các đồng đội.
Trần Thị Duyên là tuyển thủ hiếm hoi của bóng đá nữ Việt Nam vừa mạnh mẽ trên sân cỏ, vừa cuốn hút người hâm mộ bởi vẻ duyên dáng và ngoại hình nổi bật.
Bức tranh chân dung khổ lớn với dòng thông điệp "Không tranh bóng của Quang Vinh, chỉ tranh áo của Quang Vinh" khiến hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh chỉ biết cười trừ vì ngại ngùng.
Sau khi nhận thấy sự xuất hiện của bạn gái (MC Mù Tạt) trên khán đài sân Hàng Đẫy, tiền vệ Đức Huy của CA TP.HCM đã chạy lại và ân cần chăm sóc.
Một fan nữ xinh đẹp đã chờ ở cổng sân Hàng Đẫy khá lâu để có thể xin chữ ký và chụp ảnh cùng Tiến Linh trước buổi tập chiều 26/10 của CA TP.HCM.
Ở những phút cuối trận làm khách trước Thể Công Viettel tại vòng 7 V.League 2025/26 tối 20/10 trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Đà Nẵng chuyền tay nhau một mẩu giấy nhỏ được cho là ghi chỉ đạo chiến thuật từ ban huấn luyện.
Sáng 19/10, Lionel Messi lập hat-trick và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 5-2 của Inter Miami trước Nashville ở vòng cuối MLS 2025.
HLV Harry Kewell có cuộc trò chuyện ngắn với Đỗ Hoàng Hên trước trận đấu giữa Hà Nội với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy tối 18/10. Chiến lược gia 46 tuổi động viên cậu học trò trong lần đầu ra mắt với tư cách nội binh.
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Mỹ Anh rạng rỡ xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 18/10 để cổ vũ cho Ninh Bình trong chuyến làm khách trước Hà Nội ở vòng 7 V.League 2025/26.