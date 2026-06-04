Iran tung video phóng tên lửa về phía chiến hạm Mỹ
Iran đã công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu được mô tả là chiến hạm của Mỹ trên vịnh Oman, với cáo buộc tàu chiến này tham gia các hoạt động gây hấn.
Các đòn tập kích của Iran đã làm hư hại sân bay quốc tế Kuwait và khiến 63 người bị thương, đánh dấu một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại vùng Vịnh kể từ khi giao tranh bùng phát.
Iran đã công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu được mô tả là chiến hạm của Mỹ trên vịnh Oman, với cáo buộc tàu chiến này tham gia các hoạt động gây hấn.
Trong đợt tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, cảng dầu St. Petersburg đã bị nhắm đến, đây là một đầu mối quan trọng trong hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga.
Đoạn video do Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait (KDGCA) công bố ghi lại cảnh một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nghi của Iran nhằm vào khu vực sân bay Kuwait.
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một con gấu đen đang đuổi theo, vật ngã một người đàn ông xuống đất trước khi liên tiếp tấn công những người khác tại thành phố Fukushima (Nhật Bản).
Khoảnh khắc hỏa lực được ghi lại trong đêm tập kích dữ dội của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Hàng loạt tên lửa đạn đạo lao vun vút ngay trên bầu trời, lưới lửa phòng không đất đối không khai hỏa đánh chặn dồn dập.
Khoảnh khắc tên lửa phòng không của Mỹ lao xuống đất sau khi đánh chặn thất bại tại Kuwait rạng 2/6.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 1/6 thông báo phóng tên lửa vào tàu hàng "do Mỹ - Israel sở hữu", khiến con tàu bị thủng lỗ lớn ở mạn phải.
Trong cuộc tấn công, quân đội Nga đã sử dụng 729 vũ khí trên bộ và trên biển, bao gồm tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái. Ukraine tuyên bố bắn hạ tổng cộng 642 vũ khí.
Sáng sớm nay 2/6, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kyiv của Ukraine, làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư, ít nhất 10 người đã thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương trong cuộc tấn công xuyên đêm.
Hải quân Pháp vừa đổ bộ chặn bắt tàu chở dầu Nga trên Đại Tây Dương. Moscow cáo buộc đây là "hành vi cướp biển".