Ảnh trước - sau hé lộ sức tàn phá của động đất kép Venezuela
Hình ảnh trước và sau thảm họa cho thấy quy mô tàn phá nặng nề tại các thành phố ven biển Venezuela, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hai trận động đất liên tiếp xảy ra.
Vào chiều thứ Sáu (26/6), một máy bay thể thao hạng nhẹ đã đâm vào tháp Citic - tòa nhà chọc trời cao nhất Bắc Kinh, Trung Quốc, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp. Vụ va chạm khiến các mảnh kính và mảnh vỡ máy bay rơi xuống khu vực trung tâm thương mại phía dưới. Theo thông tin từ CNN, phi công - người duy nhất trên máy bay - đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.
Hình ảnh trước và sau thảm họa cho thấy quy mô tàn phá nặng nề tại các thành phố ven biển Venezuela, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hai trận động đất liên tiếp xảy ra.
Các doanh nghiệp trên khắp châu Âu đang tìm cách ứng phó với nền nhiệt cao do hiện tượng "vòm nhiệt" bao trùm lục địa trong nhiều ngày liên tiếp.
Ít nhất 900 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương sau các trận động đất liên tiếp ở Venezuela. Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát, các bệnh viện quá tải và cộng đồng quốc tế bắt đầu triển khai viện trợ khẩn cấp.
Giữa đợt nắng nóng lịch sử, người dân Paris chen kín bờ sông, kênh đào và công viên. Nhiều người nhảy xuống nước, ngâm mình hàng giờ để tránh cái nóng lên tới 42 độ C.
Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela ngày 25/6 có cường độ mạnh 7,2 và 7,5 độ. Giới chức Venezuela cho biết đã có ít nhất 164 người thiệt mạng và 700 người bị thương.
Hành khách hoảng loạn tháo chạy khi động đất mạnh làm rung chuyển sân bay quốc tế Maiquetia của Venezuela. Nhiều khu vực hư hại nặng, phủ kín bụi và đống đổ nát.
Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra cách nhau chưa đầy một phút tại vùng ven biển phía bắc Venezuela đã làm sập nhiều công trình tại thủ đô Caracas.
Hai trận động đất cường độ 7,2 và 7,5 độ, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela, đã làm đổ sập nhiều công trình tại thủ đô Caracas.
Venezuela đã triển khai lực lượng an ninh trên khắp cả nước để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, "vì nhiều công trình, nhà ở đang có nguy cơ đổ sập", thiệt hại nghiêm trọng.
Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ sơ bộ là 7,5. Nó xảy ra chỉ 40 giây sau một tiền chấn cường độ 7,2 làm rung chuyển khu vực. Người dân hoảng sợ đang sơ tán khỏi các tòa nhà khi tập trung trên đường phố.