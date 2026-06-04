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Video Thế giới

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Romania cao buoc UAV Nga roi trung toa chung cu hinh anh

Romania cáo buộc UAV Nga rơi trúng tòa chung cư

07:34 30/5/2026 07:34 30/5/2026 Thế giới

Lực lượng ứng phó khẩn cấp Romania cho biết, vụ nổ từ một UAV nghi của Nga vào ngày 29/5 đã làm bùng phát đám cháy tại một căn hộ tầng 10. Sự việc khiến 70 người phải sơ tán và 2 người được điều trị y tế ngay tại hiện trường.

Kyiv rung chuyen truoc hang chuc ten lua khong the danh chan Nga hinh anh

Kyiv rung chuyển trước hàng chục tên lửa không thể đánh chặn Nga

05:53 25/5/2026 05:53 25/5/2026 Thế giới 19.3K

Nga thông báo đã triển khai hàng chục tên lửa Oreshnik - loại vũ khí được cho là không thể đánh chặn - vào Ukraine. Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Kyiv sau mệnh lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đáp trả vụ tấn công trường học khiến 21 người tử vong và 42 người bị thương trước đó.

Ten lua sieu vuot am cua Nga doi xuong Ukraine hinh anh

Tên lửa siêu vượt âm của Nga dội xuống Ukraine

04:00 25/5/2026 04:00 25/5/2026 Thế giới 20.9K

Nga sử dụng hệ thống siêu vượt âm tầm trung Oreshnik cùng tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, tên lửa hành trình phóng từ trên không, trên biển và mặt đất, cũng như thiết bị bay không người lái tấn công.

Ong Putin 'ngoai giao ao khoac' tai Trung Quoc hinh anh

Ông Putin 'ngoại giao áo khoác' tại Trung Quốc

06:40 23/5/2026 06:40 23/5/2026 Thế giới 1.3K

Ông Putin nhiều lần cởi áo khoác trước khi bước lên xe, sau các hoạt động chung cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng hành động này thể hiện sự thoải mái và mức độ tin cậy cao giữa hai nhà lãnh đạo.

Ong Tap Can Binh dung chan giua cac bac thang khi tiep ong Trump hinh anh

Ông Tập Cận Bình dừng chân giữa các bậc thang khi tiếp ông Trump

06:40 23/5/2026 06:40 23/5/2026 Thế giới 1.9K

Theo giới quan sát, khi nhận thấy ông Trump có dấu hiệu hơi mệt trong lúc bước lên các bậc thang dẫn vào Đại lễ đường, ông Tập đã chủ động dừng lại giữa chừng, điều phối nghi thức đón tiếp chậm lại một nhịp, qua đó tạo điều kiện để người đồng cấp Mỹ dừng chân nghỉ một lát.

An tuong hoi nghi thuong dinh Nga - Trung 2026 hinh anh

Ấn tượng hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung 2026

11:00 22/5/2026 11:00 22/5/2026 Thế giới

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga, từ nghi thức đón rước trang trọng tại Bắc Kinh với đội danh dự, quân nhạc cử hành lễ ca, cho đến hình ảnh các em nhỏ vẫy cao cờ Nga và Trung Quốc.

Cac em thieu nhi vay co hoa chao mung Tong thong Putin hinh anh

Các em thiếu nhi vẫy cờ hoa chào mừng Tổng thống Putin

11:17 20/5/2026 11:17 20/5/2026 Thế giới 1.2K

Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 trong không khí trang trọng. Không gian Quảng trường Thiên An Môn thêm phần rực rỡ với hình ảnh các em thiếu nhi nhảy múa, vẫy cờ hoa nồng nhiệt chào mừng nhà lãnh đạo Nga.

Le don chinh thuc Tong thong Putin tai Bac Kinh hinh anh

Lễ đón chính thức Tổng thống Putin tại Bắc Kinh

11:05 20/5/2026 11:05 20/5/2026 Thế giới 4.9K

Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã chính thức khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 vào thứ Tư. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hội đàm dày đặc nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai cường quốc.

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