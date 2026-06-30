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Video Thế giới

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Tham hoa dong dat o Venezuela: Hon 50.000 nguoi mat tich hinh anh

Thảm họa động đất ở Venezuela: Hơn 50.000 người mất tích

07:09 27/6/2026 07:09 27/6/2026 Thế giới 1.2K

Ít nhất 900 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương sau các trận động đất liên tiếp ở Venezuela. Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát, các bệnh viện quá tải và cộng đồng quốc tế bắt đầu triển khai viện trợ khẩn cấp.

UAV xuyen thung he thong phong thu Nga hinh anh

UAV xuyên thủng hệ thống phòng thủ Nga

13:30 21/6/2026 13:30 21/6/2026 Thế giới

Các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí Nga gần đây đã cho thấy những thách thức mới đối với hệ thống phòng thủ. Do có kích thước nhỏ và khó theo dõi hơn nhiều so với tên lửa hay máy bay truyền thống, các mẫu UAV hiện đại đã phần nào vượt qua được lớp lưới bảo vệ nghiêm ngặt này.

He lo buong giam hon 6m² cua cuu Tong thong Han Quoc hinh anh

Hé lộ buồng giam hơn 6m² của cựu Tổng thống Hàn Quốc

16:35 11/6/2026 16:35 11/6/2026 Thế giới 7.9K

Video do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố cho thấy phòng giam đơn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol có diện tích 6,76 m2, gồm cả nhà vệ sinh, chỉ đủ chỗ để một nam giới trưởng thành nằm duỗi thẳng người. Bên trong phòng có một quạt điện, một kệ nhỏ để đồ cá nhân và bảng hướng dẫn ghi các quy định cơ bản dành cho người bị giam.

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