Kẻ giấu thi thể thiếu nữ trong vali ở Thái Lan khai gì?
Gia đình của thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan bị sát hại cho biết họ không chấp nhận lời xin lỗi của nghi phạm và muốn công lý được thực thi.
Bác sĩ María Fernanda Terán đỡ đẻ ngay trên vỉa hè tại thành phố ven biển La Guairá, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela trong ngày 25/6.
Gia đình của thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan bị sát hại cho biết họ không chấp nhận lời xin lỗi của nghi phạm và muốn công lý được thực thi.
Lực lượng Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị số 1 của bang Virginia (Mỹ) đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các thành viên trong đội đưa người mẹ và em bé ra khỏi đống đổ nát. Đội cứu hộ đến từ bang Virginia cho biết hai mẹ con chỉ bị thương nhẹ.
Những thước phim do drone ghi lại cho thấy những tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng ở Venezuela sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela trong ngày 25/6.
Berlin đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng bao trùm nước Đức. Để ứng phó, cảnh sát Berlin đã điều xe phun vòi rồng đến một số khu vực công cộng để giảm nhiệt cho đường phố.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine đã đánh trúng hai nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cột lửa lớn bốc lên từ khu vực được cho là nhà máy lọc dầu Slavyansk.
Mắc kẹt suốt bốn ngày dưới tòa nhà đổ sập vì động đất, hai cha con được lực lượng cứu hộ Pháp và Mỹ đưa ra ngoài trong tình trạng kiệt sức, phải truyền dịch ngay tại hiện trường.
CENTCOM đăng video được cho là ghi lại các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau vụ UAV tập kích tàu chở dầu, trong khi Tehran tuyên bố đã đáp trả các mục tiêu liên quan Mỹ.
Vào chiều thứ Sáu (26/6), một máy bay thể thao hạng nhẹ đã đâm vào tháp Citic - tòa nhà chọc trời cao nhất Bắc Kinh, Trung Quốc, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp. Vụ va chạm khiến các mảnh kính và mảnh vỡ máy bay rơi xuống khu vực trung tâm thương mại phía dưới. Theo thông tin từ CNN, phi công - người duy nhất trên máy bay - đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.
Hình ảnh trước và sau thảm họa cho thấy quy mô tàn phá nặng nề tại các thành phố ven biển Venezuela, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hai trận động đất liên tiếp xảy ra.
Các doanh nghiệp trên khắp châu Âu đang tìm cách ứng phó với nền nhiệt cao do hiện tượng "vòm nhiệt" bao trùm lục địa trong nhiều ngày liên tiếp.