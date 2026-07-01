15 giờ trước
19:54 30/6/2026
Thế giới
Hình ảnh camera an ninh mà Guardian tiếp cận và được cảnh sát Thái Lan xác thực cho thấy Tunchanok đi cùng Carman vào sảnh khu căn hộ mà người này thuê tại khu vực bãi biển Jomtien lúc rạng sáng 25/6.
12:49 29/6/2026
12:49 29/6/2026
Thế giới
Mắc kẹt suốt bốn ngày dưới tòa nhà đổ sập vì động đất, hai cha con được lực lượng cứu hộ Pháp và Mỹ đưa ra ngoài trong tình trạng kiệt sức, phải truyền dịch ngay tại hiện trường.
19:00 29/6/2026
19:00 29/6/2026
Thế giới
Berlin đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng bao trùm nước Đức. Để ứng phó, cảnh sát Berlin đã điều xe phun vòi rồng đến một số khu vực công cộng để giảm nhiệt cho đường phố.
06:25 30/6/2026
06:25 30/6/2026
Thế giới
Bác sĩ María Fernanda Terán đỡ đẻ ngay trên vỉa hè tại thành phố ven biển La Guairá, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela trong ngày 25/6.
06:25 30/6/2026
06:25 30/6/2026
Thế giới
Lực lượng Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị số 1 của bang Virginia (Mỹ) đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các thành viên trong đội đưa người mẹ và em bé ra khỏi đống đổ nát. Đội cứu hộ đến từ bang Virginia cho biết hai mẹ con chỉ bị thương nhẹ.
06:25 30/6/2026
06:25 30/6/2026
Thế giới
Những thước phim do drone ghi lại cho thấy những tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng ở Venezuela sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela trong ngày 25/6.
06:03 30/6/2026
06:03 30/6/2026
Thế giới
2.6K
Gia đình của thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan bị sát hại cho biết họ không chấp nhận lời xin lỗi của nghi phạm và muốn công lý được thực thi.
19 giờ trước
15:33 30/6/2026
Thế giới
Hình ảnh ông Lee và bà Kim tương tác gần gũi với tiểu thương và người dân tại khu chợ truyền thống đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Hàn Quốc.
08:00 29/6/2026
08:00 29/6/2026
Thế giới
CENTCOM đăng video được cho là ghi lại các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau vụ UAV tập kích tàu chở dầu, trong khi Tehran tuyên bố đã đáp trả các mục tiêu liên quan Mỹ.
19:29 28/6/2026
19:29 28/6/2026
Thế giới
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine đã đánh trúng hai nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cột lửa lớn bốc lên từ khu vực được cho là nhà máy lọc dầu Slavyansk.