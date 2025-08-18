Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Yamal 'nhay mua' o Han Quoc hinh anh

Yamal 'nhảy múa' ở Hàn Quốc

21:33 4/8/2025 21:33 4/8/2025 Thể thao 22.8K

Tối 4/8, Lamine Yamal liên tục thực hiện các động tác qua người kỹ thuật trong trận giao hữu Barcelona thắng Daegu 5-0 ở Hàn Quốc.

Sieu pham cua Marta giai cuu Brazil hinh anh

Siêu phẩm của Marta giải cứu Brazil

07:37 3/8/2025 07:37 3/8/2025 Thể thao 23.0K

Trong trận chung kết Copa America nữ 2025 sáng 3/8, Marta ghi bàn ở phút bù giờ 90+6, giúp Brazil san bằng tỷ số 3-3, để rồi sau đó hạ Colombia 5-4 trên chấm luân lưu.

Cu dup dua Messi vao lich su hinh anh

Cú đúp đưa Messi vào lịch sử

08:58 13/7/2025 08:58 13/7/2025 Thể thao 33.6K

Sáng 13/7, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp trong 5 trận liên tiếp tại MLS trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước Nashville.

Messi di vao lich su MLS hinh anh

Messi đi vào lịch sử MLS

13:14 10/7/2025 13:14 10/7/2025 Thể thao 9.8K

Sáng 10/7, Lionel Messi ghi bàn điệu nghệ trong trận thắng 2-1 của Inter Miami trước New England Revolution, trở thành cầu thủ đầu tiên của MLS lập cú đúp trong bốn trận đấu liên tiếp.

Messi lua qua 4 cau thu de ghi ban hinh anh

Messi lừa qua 4 cầu thủ để ghi bàn

12:08 6/7/2025 12:08 6/7/2025 Thể thao 17.8K

Tại vòng 21 Giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS), Lionel Messi có tình huống solo qua 4 hậu vệ đối phương để ghi bàn giúp Inter Miami đánh bại CF Montreal 4-1 ngay trên sân khách.

