Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo
Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.
Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.
Rạng sáng 10/8, Viktor Gyokeres góp phần vào chiến thắng thuyết phục 3-0 của Arsenal khi đối đầu Athletic Bilbao, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới.
Sáng 11/7, Neymar ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận giao hữu giữa Santos FC với Desportiva Ferroviária, đánh dấu sự trở lại sau khi phải nghỉ dài hạn vì chấn thương.
Pha giật gót của Marco Reus trong trận hòa 3-3 giữa LA Galaxy và St. Louis City SC tại vòng 18 MLS sáng 15/6 trở thành tâm điểm chú ý.
Lionel Messi có pha độc diễn khiến cả đồng đội cũng bất ngờ trong trận thắng 5-1 của Inter Miami trước Columbus Crew hôm 1/6.
Lionel Messi ghi bàn duy nhất cho Inter Miami trong trận thua 1-4 trước Minnesota United ở vòng 12 MLS sáng 11/5.
Ở vòng 11 MLS 2025 diễn ra sáng 4/5, Lionel Messi chấm dứt chuỗi 4 trận tịt ngòi khi ghi bàn giúp Inter Miami vượt qua New York Red Bulls với tỷ số 4-1.
Sáng 13/4, trong chiến thắng 2-1 của Tigres trước Monterrey tại vòng 15 giải Liga MX, Sergio Ramos ghi bàn từ chấm phạt đền dù bị thủ môn Nahuel Guzmán khiêu khích.
Memphis Depay vừa kiến tạo vừa ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Corinthians trước Vasco da Gama ở vòng 2 giải VĐQG Brazil 2025 sáng 6/4.
Ở vòng 6 MLS 2025, Lionel Messi ghi bàn chỉ sau 2 phút vào sân trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước Philadelphia Union sáng 30/3.