4 giờ trước
12:40 4/6/2026
Thế giới
Các đòn tập kích của Iran đã làm hư hại sân bay quốc tế Kuwait và khiến 63 người bị thương, đánh dấu một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại vùng Vịnh kể từ khi giao tranh bùng phát.
4 giờ trước
12:40 4/6/2026
Thế giới
Iran đã công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu được mô tả là chiến hạm của Mỹ trên vịnh Oman, với cáo buộc tàu chiến này tham gia các hoạt động gây hấn.
34 phút trước
15:52 4/6/2026
Thế giới
Đoạn phim từ Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KRT) cho thấy các cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Bóng đá nữ Naegohyang và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lứa tuổi U17 đã reo hò và bật khóc nức nở khi gặp nhà lãnh đạo quốc gia. Sau đó, ông Kim cùng các quan chức đã theo dõi một trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng này.
7 giờ trước
09:42 4/6/2026
Thế giới
2.1K
Trong đợt tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, cảng dầu St. Petersburg đã bị nhắm đến, đây là một đầu mối quan trọng trong hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga.
7 giờ trước
09:48 4/6/2026
Thế giới
1.0K
Đoạn video do Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait (KDGCA) công bố ghi lại cảnh một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nghi của Iran nhằm vào khu vực sân bay Kuwait.
12 giờ trước
04:06 4/6/2026
Thế giới
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một con gấu đen đang đuổi theo, vật ngã một người đàn ông xuống đất trước khi liên tiếp tấn công những người khác tại thành phố Fukushima (Nhật Bản).
16 giờ trước
00:01 4/6/2026
Thế giới
5.3K
Khoảnh khắc hỏa lực được ghi lại trong đêm tập kích dữ dội của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Hàng loạt tên lửa đạn đạo lao vun vút ngay trên bầu trời, lưới lửa phòng không đất đối không khai hỏa đánh chặn dồn dập.
16 giờ trước
00:01 4/6/2026
Thế giới
3.9K
Khoảnh khắc tên lửa phòng không của Mỹ lao xuống đất sau khi đánh chặn thất bại tại Kuwait rạng 2/6.
17:35 2/6/2026
17:35 2/6/2026
Thế giới
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Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 1/6 thông báo phóng tên lửa vào tàu hàng "do Mỹ - Israel sở hữu", khiến con tàu bị thủng lỗ lớn ở mạn phải.
18:17 2/6/2026
18:17 2/6/2026
Thế giới
Trong cuộc tấn công, quân đội Nga đã sử dụng 729 vũ khí trên bộ và trên biển, bao gồm tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái. Ukraine tuyên bố bắn hạ tổng cộng 642 vũ khí.