Ông Medvedev dẫn đầu phái đoàn Nga tiễn biệt Lãnh tụ Iran Khamenei
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tham gia dòng người viếng linh cữu của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, được phủ quốc kỳ Iran, tại khu phức hợp Đại Mosalla, Tehran ngày 3/6.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baquer Qalibaf không kìm được nước mắt khi viếng Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, trong lễ quốc tang quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao ngày 3/6.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tham gia dòng người viếng linh cữu của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, được phủ quốc kỳ Iran, tại khu phức hợp Đại Mosalla, Tehran ngày 3/6.
Thủ tướng Pakistan cùng các quan chức cấp cao từ Lebanon, Armenia và nhiều quốc gia đã tới Tehran viếng lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong lễ quốc tang quy mô lớn.
Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn hành hương gồm 35 nhà sư và 5 Phật tử đang đi bộ dọc một tuyến đường ở tỉnh Mukdahan, đông bắc Thái Lan.
Một người đàn ông đàn ông đã được đưa ra khỏi đống đổ nát 8 ngày sau trận động đất tàn khốc tại Venezuela.
Một người đàn ông và hai phụ nữ ở Mexico City đã tử vong do ngạt thở trong đêm 1/7, khi họ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico trước đội tuyển Ecuador tại vòng bảng World Cup.
Theo Al Jazeera, người dân tại thủ đô Caracas của Venezuela sửng sốt khi thấy bầu trời chuyển sang sắc đỏ cam vào tối 30/6.
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết cậu bé tên là Klieber Moran, 3 tuổi. Bé Moran được các nhân viên cứu hộ Jordan đưa ra khỏi đống đổ nát sau 6 ngày bị vùi lấp.
Hình ảnh camera an ninh mà Guardian tiếp cận và được cảnh sát Thái Lan xác thực cho thấy Tunchanok đi cùng Carman vào sảnh khu căn hộ mà người này thuê tại khu vực bãi biển Jomtien lúc rạng sáng 25/6.
Hình ảnh ông Lee và bà Kim tương tác gần gũi với tiểu thương và người dân tại khu chợ truyền thống đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Hàn Quốc.
Bác sĩ María Fernanda Terán đỡ đẻ ngay trên vỉa hè tại thành phố ven biển La Guairá, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela trong ngày 25/6.