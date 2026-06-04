Khoảnh khắc UAV tấn công sân bay Kuwait
Đoạn video do Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait (KDGCA) công bố ghi lại cảnh một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nghi của Iran nhằm vào khu vực sân bay Kuwait.
Khoảnh khắc hỏa lực được ghi lại trong đêm tập kích dữ dội của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Hàng loạt tên lửa đạn đạo lao vun vút ngay trên bầu trời, lưới lửa phòng không đất đối không khai hỏa đánh chặn dồn dập.
Đoạn video do Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait (KDGCA) công bố ghi lại cảnh một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nghi của Iran nhằm vào khu vực sân bay Kuwait.
Trong đợt tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, cảng dầu St. Petersburg đã bị nhắm đến, đây là một đầu mối quan trọng trong hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga.
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