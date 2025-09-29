Son Heung-min tiếp tục ghi cú đúp
Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp bàn thắng giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.
Andros Townsend lập siêu phẩm góp phần vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Kanchanaburi Power trước Lamphun Warrior FC ở vòng 6 Thai League 1.
Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.
Cầu thủ CAHN và Beijing Guoan xô xát ở những phút cuối trận mở màn bảng E, AFC Champions League Two tối 18/9.
Sáng 18/9, Son Heung-min lần đầu ghi hat-trick tại MLS trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC (LAFC) trước Real Salt Lake.
Son Heung-min ghi bàn trong chiến thắng thuyết phục 4-2 của Los Angeles FC (LAFC) trước San Jose Earthquakes tại vòng 30 MLS.
Lionel Messi bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền khiến Inter Miami thua đậm Charlotte FC 0-3 ở vòng 30 MLS sáng 14/9.
Dù đang trong quá trình điều trị phục hồi chấn thương nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vẫn cố gắng chống nạng tới sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định.
Các tuyển thủ Việt Nam lép vế về thể hình trước dàn ngoại binh của Nam Định trong trận giao hữu chiều 4/9.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định chiều 4/9.
Trợ lý Luis Viegas của CAHN chạy vào phòng thay đồ để tránh thẻ vàng thứ hai sau khi tranh cãi gay gắt với các trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu với Becamex TP.HCM tối 25/8.