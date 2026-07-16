Lionel Messi và các đồng đội vừa viết tiếp một chương cổ tích tại Atlanta bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đội tuyển Anh. Chiến thắng 2-1 không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup, mà còn khiến người hâm mộ tin rằng một cái kết hoàn hảo cho huyền thoại sống này đang ở ngay trước mắt.
Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan. Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và bắn hạ 8 tên lửa Iran vào rạng sáng thứ Năm.
Căng thẳng quân sự leo thang nghiêm trọng khi Iran tuyên bố sử dụng UAV và tên lửa tấn công các căn cứ cùng tàu hải quân của Mỹ tại Trung Đông.
Đáp trả, Mỹ triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tiến hành đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm triệt hạ các mục tiêu ven biển của Iran.
Đoạn video người dân quay lại đám cháy hiện trường và nói: "Họ đã bắn trúng trạm xăng ở khu vực Mohamadi". Đây là đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành không kích nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas.
Mỹ không kích nhiều giờ nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trong loạt tấn công mới nhất. Rạng sáng 13/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực vùng Vịnh.
Khoảng 900 con rắn xổng chuồng và xuất hiện trên dòng nước lũ sau trận lũ do bão Maysak gây ra tạo nên khung cảnh ám ảnh cho người dân địa phương.Chính quyền Hoành Châu (Trung Quốc) đang khẩn trương phát cảnh báo, huy động lực lượng bắt rắn và dự trữ huyết thanh để ứng phó rủi ro.
Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.