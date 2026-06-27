Nắng nóng kỷ lục, người châu Âu chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy
Các doanh nghiệp trên khắp châu Âu đang tìm cách ứng phó với nền nhiệt cao do hiện tượng "vòm nhiệt" bao trùm lục địa trong nhiều ngày liên tiếp.
Hình ảnh trước và sau thảm họa cho thấy quy mô tàn phá nặng nề tại các thành phố ven biển Venezuela, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hai trận động đất liên tiếp xảy ra.
Các doanh nghiệp trên khắp châu Âu đang tìm cách ứng phó với nền nhiệt cao do hiện tượng "vòm nhiệt" bao trùm lục địa trong nhiều ngày liên tiếp.
Ít nhất 900 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương sau các trận động đất liên tiếp ở Venezuela. Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát, các bệnh viện quá tải và cộng đồng quốc tế bắt đầu triển khai viện trợ khẩn cấp.
Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela ngày 25/6 có cường độ mạnh 7,2 và 7,5 độ. Giới chức Venezuela cho biết đã có ít nhất 164 người thiệt mạng và 700 người bị thương.
Giữa đợt nắng nóng lịch sử, người dân Paris chen kín bờ sông, kênh đào và công viên. Nhiều người nhảy xuống nước, ngâm mình hàng giờ để tránh cái nóng lên tới 42 độ C.
Hành khách hoảng loạn tháo chạy khi động đất mạnh làm rung chuyển sân bay quốc tế Maiquetia của Venezuela. Nhiều khu vực hư hại nặng, phủ kín bụi và đống đổ nát.
Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra cách nhau chưa đầy một phút tại vùng ven biển phía bắc Venezuela đã làm sập nhiều công trình tại thủ đô Caracas.
Hai trận động đất cường độ 7,2 và 7,5 độ, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela, đã làm đổ sập nhiều công trình tại thủ đô Caracas.
Venezuela đã triển khai lực lượng an ninh trên khắp cả nước để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, "vì nhiều công trình, nhà ở đang có nguy cơ đổ sập", thiệt hại nghiêm trọng.
Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ sơ bộ là 7,5. Nó xảy ra chỉ 40 giây sau một tiền chấn cường độ 7,2 làm rung chuyển khu vực. Người dân hoảng sợ đang sơ tán khỏi các tòa nhà khi tập trung trên đường phố.
Đợt sóng nhiệt nghiêm trọng đang bao trùm phần lớn châu Âu, đẩy nhiệt độ nhiều nơi lên gần 40 độ C, gây gián đoạn giao thông, buộc giới chức phát cảnh báo diện rộng.