Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thế giới

VIDEO MỚI

UAV xuyen thung he thong phong thu Nga hinh anh

UAV xuyên thủng hệ thống phòng thủ Nga

13:30 21/6/2026 13:30 21/6/2026 Thế giới

Các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí Nga gần đây đã cho thấy những thách thức mới đối với hệ thống phòng thủ. Do có kích thước nhỏ và khó theo dõi hơn nhiều so với tên lửa hay máy bay truyền thống, các mẫu UAV hiện đại đã phần nào vượt qua được lớp lưới bảo vệ nghiêm ngặt này.

He lo buong giam hon 6m² cua cuu Tong thong Han Quoc hinh anh

Hé lộ buồng giam hơn 6m² của cựu Tổng thống Hàn Quốc

16:35 11/6/2026 16:35 11/6/2026 Thế giới 7.9K

Video do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố cho thấy phòng giam đơn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol có diện tích 6,76 m2, gồm cả nhà vệ sinh, chỉ đủ chỗ để một nam giới trưởng thành nằm duỗi thẳng người. Bên trong phòng có một quạt điện, một kệ nhỏ để đồ cá nhân và bảng hướng dẫn ghi các quy định cơ bản dành cho người bị giam.

Khoanh khac luc luong My tan cong tau dau An Do tai eo bien Hormuz hinh anh

Khoảnh khắc lực lượng Mỹ tấn công tàu dầu Ấn Độ tại eo biển Hormuz

10:26 11/6/2026 10:26 11/6/2026 Thế giới

CENTCOM công bố video ghi lại thời điểm lực lượng Mỹ tấn công tàu chở dầu Settebello của Ấn Độ, với cáo buộc con tàu đang vận chuyển dầu từ Iran. Theo CENTCOM, một chiến đấu cơ Mỹ đã tiến hành đòn tấn công chính xác vào phòng máy sau khi thủy thủ đoàn nhiều lần không chấp hành yêu cầu từ lực lượng Mỹ.

Iran khai hoa tan cong can cu My hinh anh

Iran khai hỏa tấn công căn cứ Mỹ

00:08 11/6/2026 00:08 11/6/2026 Thế giới 16.8K

Iran công bố video phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ tấn công vào thành phố gần eo biển Hormuz.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý