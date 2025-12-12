Hôm 29/11, thần đồng 18 tuổi Ayumu Kameda ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp giúp Kataller Toyama hạ Blaublitz Akita 4-1 để trụ lại hạng giải hạng Nhì Nhật Bản. Nếu không có pha lập công này, Kataller Toyama sẽ rớt hạng vì hiệu số phụ.