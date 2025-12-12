HLV Malaysia: Thua Việt Nam vì chơi tệ ở hiệp một
HLV Nafuzi Zain tiếc khi Malaysia đã không chơi tốt ở hiệp 1 và để thua U22 Việt Nam, đánh mất ngôi đầu bảng B tại SEA Games 33.
Mai Hương, vợ "Quỷ lùn" Hồng Sơn có mặt từ sớm để cổ vũ chồng và đội tuyển ju-jitsu Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33. Cô thẫn thờ trước thất bại của chồng trước đối thủ người Philippines và dừng bước ở vòng 16 nội dung ne-waza hạng cân dưới 62 kg.
Chiều tối 11/12, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc hạ Myanmar 2-0 để giành tấm vé vào vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Chia sẻ sau khi giành tấm huy chương đồng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích của tuyển ju-jitsu cho biết vì sợ ma nên quyết định mang hình ảnh "cương thi" lên biểu diễn.
Cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích giành tấm huy chương đồng đầu tiên tại SEA Games 33 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn Ju-jitsu, nội dung biểu diễn nữ, sáng 10/12.
Tối 8/12, U22 Indonesia để thua U22 Philippines với tỷ số 0-1 thuộc bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, qua đó đứng trước nguy cơ bị loại sớm.
Trung tâm báo chí (MPC) của SEA Games 33 được đặt ngay trong trụ sở Đài Phát thanh & Truyền hình Quốc gia Thái Lan ở Bangkok, tạo thuận lợi tối đa cho lực lượng truyền thông.
Chiều 6/12, U22 Malaysia để Lào mở tỷ số nhưng vẫn thắng ngược 4-1 ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Tối 5/12, tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.