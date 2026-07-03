Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Áo
Rạng sáng 3/7, Mikel Oyarzabal có pha dứt điểm tinh tế vào lưới Áo mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 3/7, Pedro Porro có pha di chuyển cắt mặt rồi đánh đầu tung lưới tuyển Áo, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 3/7, Mikel Oyarzabal có pha dứt điểm tinh tế vào lưới Áo mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 3/7, Mikel Oyarzabal hoàn tất cú đúp bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước tuyển Áo ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/7, đội chủ nhà Mỹ xuất sắc đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 trong thế thiếu người để ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ Bayern Munich ở chiến thắng 2-1 của Anh trước CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 một lần nữa khiến người hâm mộ ''Tam sư'' xuýt xoa.
Sáng 2/7, Bỉ ngược dòng ngoạn mục đánh bại Senegal 3-2 sau 120 phút nghẹt thở, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Trước giờ bóng lăn ở trận Bồ Đào Nha gặp Croatia, đoạn video phỏng vấn Vitinha bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội X sáng 2/7.
Sáng 1/7, Mbappe dứt điểm kỹ thuật tung lưới Thụy Điển mở tỷ số 1-0 cho Pháp ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Bradley Barcola sút tung lưới Thụy Điển nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Pháp ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Pháp giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.