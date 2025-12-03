Cảnh sân bóng ở châu Âu bốc cháy
Hôm 30/11, trận IFK Norrkoping hòa Orgryte IS với tỷ số 0-0 thuộc vòng 30 giải VĐQG Thụy Điển rơi vào cảnh hỗn loạn khi sân cỏ bị cháy do pháo sáng ném xuống từ khán đài.
Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.
Rạng sáng 1/12, Chelsea và Arsenal hòa nhau với tỷ số 1-1 đầy kịch tính thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.
Tối 30/11, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palce 2-1 thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.
Hôm 29/11, thần đồng 18 tuổi Ayumu Kameda ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp giúp Kataller Toyama hạ Blaublitz Akita 4-1 để trụ lại hạng giải hạng Nhì Nhật Bản. Nếu không có pha lập công này, Kataller Toyama sẽ rớt hạng vì hiệu số phụ.
Sáng 30/11, Vitor Roque sút trượt ở khoảng cách 5,5 m góp phần khiến Palmeiras thua Flamengo 0-1 ở chung kết Copa Libertadores 2025.
Chiến thắng 5-1 trước New York City sáng 30/11 giúp Inter Miami vô địch khu vực miền Đông MLS 2025.
Sáng 30/11, Inter Miami hủy diệt New York City với tỷ số 6-1 tại Chase Stadium để giành quyền vào chơi trận chung kết MLS 2025.
Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.
Trận AS FAR Rabat hòa Al Ahly 1-1 ở cúp các CLB châu Phi rúng động khi một số cầu thủ lao vào giật vật thể sắc nhọn, đẩy không khí trên sân vào cảnh hỗn loạn.
Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.