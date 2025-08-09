Ronaldo lập hat-trick
Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.
Benjamin Sesko, cao 1,95 mét, ghi 21 bàn mùa 2024/25 cho RB Leipzig. Tốc độ và khả năng không chiến giúp anh trở thành mũi nhọn lý tưởng cho lối chơi phản công.
Cầu thủ Real Betis và Como xảy ra xô xát ở trận giao hữu rạng sáng 7/8.
Họp báo Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 trở nên sôi động khi dàn người đẹp xuất hiện, thu hút sự chú ý bên cạnh những chia sẻ chuyên môn từ hai đội bóng Nam Định và CAHN.
Sáng 5/8, Neymar có màn trình diễn hay nhất sau thời gian dài với cú đúp giúp Santos hạ Juventude 3-1 ở vòng 18 giải VĐQG Brazil 2025.
Tối 4/8, Lamine Yamal liên tục thực hiện các động tác qua người kỹ thuật trong trận giao hữu Barcelona thắng Daegu 5-0 ở Hàn Quốc.
Marcus Rashford góp công vào chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Daegu tối 4/8.
Trong trận chung kết Copa America nữ 2025 sáng 3/8, Marta ghi bàn ở phút bù giờ 90+6, giúp Brazil san bằng tỷ số 3-3, để rồi sau đó hạ Colombia 5-4 trên chấm luân lưu.
Chiều 2/8, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gây bất ngờ khi vượt qua huyền thoại Gilberto Silva trong thử thách tâng bóng tại sự kiện diễn ra ở TP.HCM.
Viktor Gyokeres khép lại mùa giải 2024/25 với 54 bàn sau 52 trận. Gia nhập Arsenal, anh mang theo kỳ vọng giải quyết bài toán trung phong cho đội bóng thành London.
Tối 31/7, Lamine Yamal gây chú ý ở lễ chào sân trước trận tại Hàn Quốc khi hôn nhẹ lên má một cô gái rồi lập tức lau miệng.