Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao

VIDEO MỚI

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo?

20:00 29/4/2026 20:00 29/4/2026 Thể thao 6.2K

Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.

Dù thất bại, Bayern Munich vẫn có lý do để tự tin

08:17 29/4/2026 08:17 29/4/2026 Thể thao 6.8K

Trận thua 4-5 tại bán kết lượt đi Champions League 2025/26 trước PSG mang đến nhiều tiếc nuối cho ''Hùm xám'', nhất là khi luật bàn thắng trên sân khách đã bị bãi bỏ. Song, đội bóng Đức có lý do để tin vào một cuộc lội ngược dòng.

Tình huống kỳ lạ tại FA Cup

09:50 26/4/2026 09:50 26/4/2026 Thể thao 2.9K

Video về việc một CĐV Manchester City nhận được thông báo ghi bàn ngay trước khi Nico Gonzalez nâng tỷ số lên 2-1 trước Southamton tại bán kết Cup FA đêm 25/4 đang thu hút sự chú ý.

Highlights Wolves 0-1 Tottenham

06:03 26/4/2026 06:03 26/4/2026 Thể thao 20.7K

Tối 25/4, Tottenham Hotspur nhọc nhằn đánh bại Wolves trên sân khách để tiếp tục cuộc chiến trụ hạng sau vòng 34 Premier League.

Highlights Liverpool 3-1 Crystal Palace

06:03 26/4/2026 06:03 26/4/2026 Thể thao

Tối 25/4, Liverpool đè bẹp Crystal Palace trên sân nhà ở vòng 34 để vươn lên vị trí thứ 4 tại Premier League, xếp trên Aston Villa nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Highlights Arsenal 1-0 Newcastle

06:03 26/4/2026 06:03 26/4/2026 Thể thao 5.9K

Đêm 25/4, Arsenal có chiến thắng quan trọng trước Newcastle để duy trì cuộc đua vô địch đầy căng thẳng với Manchester City sau vòng 34 Premier League.

Highlights West Ham 2-1 Everton

06:03 26/4/2026 06:03 26/4/2026 Thể thao

Tối 25/4, West Ham United giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 trước Everton ở vòng 34 Premier League nhờ pha lập công phút 90+2 của Callum Wilson.

Chủ tịch Perez trở thành trọng tài bất đắc dĩ

09:23 24/4/2026 09:23 24/4/2026 Thể thao 8.7K

Buổi gặp mặt giữa Real Madrid với hai tay vợt danh tiếng Jannik Sinner và Rafael Nadal trở nên thu hút hơn khi Chủ tịch Florentino Perez bất ngờ đảm nhận “vai trò” đặc biệt trong đoạn clip do CLB đăng tải trên X sáng 24/4.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý